VIDEO | Giorgia ed Elly, Trump con Zelensky e Macron, tutti si abbracciano per Natale, è l’IA bellezza!

ROMA – Capi di Stato, cantanti, giornalisti, attori, ci sono pure Harry Potter e Lord Voldemort: i “nemici giurati” si abbracciano sotto l’albero di Natale o davanti a un paesaggio innevato, tutti con la stessa divisa, quella di un coloratissimo maglione di lana, divisa tipica del periodo festivo. Che siano personaggi della politica, dello show o persino icone dell’immaginario collettivo non è importanza: sono loro i protagonisti dei video virali frutto dell’IA, rigorosamente all’insegna del “Merry Christmas”, dove tutti sembrano più buoni e si sono gettati alle spalle odio, rivalità, gelosie e tutti i mali in cui hanno fatto piombare il nostro povero mondo. Frutto della fantasia -e speranza- di alcuni creatori digitali più o meno noti, questi video sono spuntati sui social a ridosso del Xmas Day e stanno collezionando migliaia, se non milioni, di like e visualizzazioni. Eccone alcuni tra i più visti.

GLI “EX” NEMICI DI ‘CASA NOSTRA’ NEL VIDEO DI EMAN RUSS

Sotto le note celebri di “Merry little Christmas” e in case addobbate con alberi di natale e luminarie, appaiono loro: la premier Giorgia Meloni stringe sorridente Elly Schlein, Francesca Fagnani e Teo Mammucari amiconi dopo il duro scontro a Belve. E ancora insieme amorevolmente appaiono Matteo Salvini e Ghali, Marco Travaglio e il resuscitato Silvio Berlusconi, persino Morgan è con Bugo, fino alla pace tra i nemici storici come Fedez e Selvaggia Lucarelli: sono gli avversari che si abbracciano in un video fake realizzato con l’intelligenza artificiale dal grafico e creatore digitale Eman Russ. L’autore appare proprio alla fine del video, mentre ‘si sveglia’ di soprassalto, quasi come avesse appena fatto un incubo incredibile.

E SE I LEADER MONDIALI DIMENTICASSERO LE GUERRE? ALMENO A NATALE

Allarga gli orizzonti a quello che avviene in tutto il pianeta Terra, il video virale di Yurii Yeltsov, ma la ricetta è sempre quella: ovviamente l’IA, il maglione natalizio, gli abbracci e una nota canzone del periodo festivo, questa volta “All I Want for Christmas is you” di Mariah Carey. Poi scorrono nelle immagini i personaggi che stanno decidendo le sorti del mondo: il primo abbraccio è quello infatti tra il presidente francese Macron, quello ucraino Zelensky e il neoeletto Donald Trump. Ma ad abbracciarsi poco dopo sono anche Netanyahu ed Erdogan, Elon Musk e Mark Zuckerberg. E poi, nomi noti dello show business, Justin Timberlake e Brithney Spears, Brad Pitt al centro di un “triangolo tra ex”, Angelina Jolie e Jennifer Aniston. Stringono a sé non persone, ma un missile in versione natalizia Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, e il peluche di Winnie the Pooh Xi Jinping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese.

Visto il successo del primo video, Yetson ha creato un “secondo episodio” in cui torna Donald Trump, questa volta insieme a Greta Thunberg, con cui non si abbraccia ma chiacchiera come fossero nonno e nipote. Stessa cosa fanno Harry Potter e il suo nemico mortale Voldermort, mentre Olaf Scholz e Zelensky reggono una valigetta insieme (chissà cosa potrà contenere…) e Madonna e Lady Gaga sembrano divertirsi insieme su un’autoscontro del luna park…e così via….

