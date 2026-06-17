VIDEO| Giorgia ed Emanuel Lo assistono a un tentato borseggio, ma non intervengono. La cantante: “Non ci siamo accorti di quello che è accaduto”

ROMA – Ha fatto discutere la clip diventata virale sui social che mostra Giorgia e il compagno Emanuel Lo mentre, passeggiando per le strade di Roma, non intervengono durante un tentato borseggio ai danni di un uomo anziano. Il video di pochi secondi, pubblicato da un utente su TikTok, immortala la scena avvenuta su una scalinata in centro: i due sono a pochi metri di distanza, salgono gli scalini e , mano nella mano, superano le due persone coinvolte per poi andare via. Molti utenti hanno criticato la cantante e il ballerino e coreografo, parlando di “indifferenza totale”.

Oggi è la stessa Giorgia a rompere il silenzio in una storia pubblicata su Instagram. “Putroppo, io e Emanuel Lo non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi qualche giorno fa a Roma, ce ne siamo resi conto vedendo il video online”, spiega l’interprete di “Come saprei”.

MI SENTO MALE AMORI SCAPPATE pic.twitter.com/h6mZbTAn8k— chia ✩ (@gingerchiaa) June 13, 2026

“C’erano diverse persone, stavamo parlando tra di noi e abbiamo sentito un signore chiedere ad un altro di non appoggiarsi a lui mentre saliva la scala e l’altro chiedere scusa”, prosegue la 55enne. “Non abbiamo, e aggiungo putroppo, percepito un pericolo o una situazione in cui fosse necessario intervenire”, scrive ancora Giorgia.

“Ci spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso perché chi conosce me o Emanuel sa che non siamo persone che si girano dall’altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà”, conclude la cantante.

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