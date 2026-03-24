martedì, 24 Marzo , 26

Iran, la ‘frenata’ di Trump dopo le minacce: cosa è successo? Il dietro le quinte

(Adnkronos) - Da Riad alla Florida passando per...

Di Monte: “‘Turbanti’ è sintesi tra formazione e inclusione”

(Adnkronos) - "Questa mostra è una sintesi di...

Gramigna (Accademia Lusso): “In ‘Turbanti’ arte, inclusione e giovani talenti”

(Adnkronos) - "Questo è un progetto che l'Accademia...

Iran, chi governa davvero a Teheran? Leadership non è più vertice unico, l’analisi

(Adnkronos) - L’interesse dei media dei Paesi arabi...
HomeMondoVIDEO | Giorgia Meloni come Chiara Ferragni: il grigio delle scuse e...
video-|-giorgia-meloni-come-chiara-ferragni:-il-grigio-delle-scuse-e-il-video-frontale
VIDEO | Giorgia Meloni come Chiara Ferragni: il grigio delle scuse e il video frontale
Mondo

VIDEO | Giorgia Meloni come Chiara Ferragni: il grigio delle scuse e il video frontale

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

BOLOGNA – Sarà una suggestione, ma Giorgia Meloni ha scelto il grigio proprio come fece Chiara Ferragni nel video di scuse diventato ‘iconico’. Il video in cui, con la faccia mesta struccata e sofferente, si scusò con i suoi fan all’indomani della bufera dello scandalo del Pandoro Gate, quando emerse la notizia dell’inchiesta per truffa legata alla campagna benefica lanciata dall’influencer in collaborazione con Balocco. Per questa vicenda, un paio di mesi fa, Chiara Ferragni è stata assolta in Tribunale per non aver commesso il fatto. Ma il video del ‘mea culpa’ è rimasto nell’immaginario di tutti. E ieri, dopo la sonora sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia, anche la premier ha fatto ricorso a uno strumento assolutamente simile, nei modi e nella scelta di apparenza. Anche Giorgia Meloni si è ripresa frontalmente, con un look dimesso e un maglione ‘triste’ (di un grigino spento proprio come quella felpa di Ferragni rimasta famosa), ha parlato ai cittadini con tono basso, quasi sottovoce. Lasciando da parte la carica dialettica per cui è diventata famosa. Non ha chiesto scuse (il contesto era diverso), ma di fatto ha ammesso la sconfitta al referendum e detto ai cittadini che il governo andrà comunque avanti.

MELONI: “RAMMARICO PER UN’OCCASIONE PERSA”

“La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza, il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale, l’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso al decisione ai cittadini e i cittadini hanno deciso. e noi come sempre rispettiamo la loro decisione”, ha detto Meloni nel video pubblicato ieri sera sui social. “Resta chiaramente il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione per lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che c’è stato affidato, andremo avanti come abbiamo sempre fatto con responsabilità, determinazione e soprattutto con rispetto versoi l’Italia e il suo popolo”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Italiani e sesso: una coppia su quattro guarda i porno insieme per ‘imparare’ ed è boom dei ménage à trois
Next article
Sul referendum Nordio fa ‘mea culpa’: “La riforma porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica”

POST RECENTI

Mondo

La Cina si sta preparando ad una guerra sottomarina con gli Stati Uniti

ROMA - Pechino studia il mare come una scacchiera. E lo fa su scala globale, scandagliando Pacifico, Indiano e Artico con un obiettivo che va...
Mondo

Italiani e sesso: una coppia su quattro guarda i porno insieme per ‘imparare’ ed è boom dei ménage à trois

ROMA - Il 59,3% degli italiani guarda porno da solo e in particolare lo fa il 76,6% degli uomini e il 41,5% delle donne; il...
Mondo

LIVE | Venticinquesimo giorno di guerra, dall’Iran ondata di missili contro Israele

(in aggiornamento) ROMA - All'alba del 25esimo giorno di guerra, al centro delle notizie ci sono le rivendicazioni contrastanti su possibili colloqui di pace. Secondo quanto...
Mondo

Colombia, precipita un aereo militare con almeno 100 soldati a bordo

ROMA - Un C-130 Hercules dell'Aeronautica Militare della Colombia è precipitato oggi poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo). Lo riferisce il ministro della...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.