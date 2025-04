video|-giorgia-meloni:-“contenta-di-rivedere-a-washington-il-mio-amico-elon-musk”

ROMA – “Contenta di rivedere a Washington il mio amico Elon Musk”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni all’indomani del suo viaggio a Washington per il bilaterale con Donald Trump. Alla Casa Bianca era presente anche l’imprenditore che, nel video, viene ripreso mentre saluta il primo ministro italiano.

Contenta di rivedere a Washington il mio amico @elonmusk pic.twitter.com/phKTwTcXyz — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 18, 2025

La presidente e il Ceo di Tesla hanno un rapporto di stima reciproca da lunga data. “Giorgia Meloni è una persona che ammiro e che ha fatto un lavoro incredibile come Primo Ministro d’Italia. L’Italia sta vivendo una crescita economica da record, una disoccupazione da record. È autentica, onesta e sincera”, aveva detto l’imprenditore della premier lo scorso settembre in occasione della sua premiazione allo Ziegler Ballroom con il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council “per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all’Unione Europea e all’alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024”.

L’amicizia tra i due, in passato, ha persino scatenato fake news su un risvolto romantico. Il culmine è arrivato con il bacio finto generato con l’AI.

