VIDEO | Giubileo, a Roma vinta la sfida del sottopasso di Piazza Pia. Gualtieri: “Cantiere record”

ROMA – È stato tolto l’ultimo diaframma del sottopasso di Piazza Pia, che così si ricollega ora all’attuale sottopasso Lungotevere in Sassia (Piazza Pia). L’intervento è avvenuto alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, dell’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, del Monsignor Arcivescovo Rino Fisichella, delegato del Papa al Giubileo, e il Responsabile Anas Struttura Territoriale Lazio, Marco Moladori. “È un passo avanti fondamentale per quest’opera, che è riuscita a superare anche le difficoltà degli ultimi ritrovamenti, a dimostrazione di come, anche di fronte a ritrovamenti archeologici importanti, si possono recuperare i tempi e coniugare le tracce della nostra storia con gli avanzamenti per la città. È un bellissimo momento”, ha commentato il sindaco Gualtieri. “Sfondato questo diaframma possiamo dire che tutta l’opera di scavo è stata completata e si è realizzato così il progetto di interrare il flusso veicolare, separandolo da quello pedonale in questo perforso da Castel Sant’Angelo alla Santa Sede”, ha aggiunto Marco Moladori di Anas.

PIAZZA PIA, GUALTIERI: CANTIERE RECORD, BATTUTO PONTE DI GENOVA

“Questo è un cantiere record, abbiamo battuto anche il Ponte di Genova. Lo abbiamo aperto ad agosto e l’obiettivo è chiuderlo a dicembre”, ha detto il sindaco di Roma. “Molti cantieri li chiuderemo prima perché si sta lavorando di notte, ma sarà un anno difficile per la viabilità perché ci sono tante opere- ha concluso Gualtieri- La nostra missione è trasformare Roma e bisogna fare una terapia shock”.

PIAZZA PIA, SALVINI: MOLTI SCETTICI SU QUEST’OPERA, INVECE COMPLETA ENTRO NATALE

“Quello di oggi è un cantiere che molti guardavano con scetticismo solo un anno fa e che ora, entro Natale, ospiterà romani e pellegrini con una pedonabilità e una bellezza diversa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione della demolizione del diaframma del sottopasso di piazza Pia. “In questi mesi da ministro ho avuto la conferma che gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo. Senza nessuno spirito nazionalistico trovo in giro per il mondo ingegneri italiani che fanno opere incredibili e finalmente le vedo anche qui: le opere per il Giubileo, le Olimpiadi invernali, la diga di Genova, il Mose, il Ponte sullo Stretto, l’Alta Velocità- ha aggiunto Salvini- Stiamo correndo per recupero qualche ritardo accumulato in passato, arriveremo in tempo sia per il Giubileo che per le Olimpiadi”.

ROCCA: CONTENTI CHE OPERE RISPETTINO TEMPI, STIAMO RIFACENDO I PS

“Siamo contenti che le opere del Giubileo stanno rispettando i tempi. Siamo presi e stiamo lavorando a rifare tutti i pronto soccorso interessati da questo flusso di pellegrini, sono 155 milioni di euro, i lavori termineranno per l’apertura del Giubileo e non ci sono ritardi segnalati”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della rimozione del diaframma del sottopasso di Piazza Pia.

“Anche per gli argini del Tevere, che è un’altra responsabilità della Regione Lazio- ha aggiunto Rocca- Per il Giubileo, come detto dal ministro e dal sindaco (Salvini e Gualtieri, ndr.) c’è una prova di grandissima responsabilità istituzionale e di collaborazione, l’obiettivo è uno e tutte le istituzioni stanno lavorando di pari passo e insieme”.

SOTTOVIA PIAZZA PIA, ANAS: VIA DIAFRAMMA, FINITI LAVORI DI SCAVO

Lo sfondamento dell’ultimo diaframma del sottovia di Piazza Pia “conclude la fase di scavo. Poi finita la soletta saranno installati gli impianti, a seguire la realizzazione delle gradonate, un progetto molto bello. Abbiamo dislocato 400 mq di reperti archeologici molto importanti, manca ancora un pezzo di muro dell’epoca di Caligola. Entro dicembre dobbiamo inaugurare l’opera e siamo risoluti a farlo”. Lo ha detto Marco Moladori, responsabile della Struttura Anas del Lazio. “Ci troviamo sull’opera iconica del Giubileo, la numero 1 del dpcm, 85 mln di investimento. Qui siamo all’imbocco del nuovo sottovia, che stiamo realizzando con la tecnica ‘Topdown’, cioè prima piantiamo i pali e montiamo la soletta di copertura e poi scaviamo all’interno- ha concluso Moladori- Possiamo cosi già realizzare nel frattempo una parte del progetto di superficie. Abbiamo già piantato 500 pali”.

