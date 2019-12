VIDEO | Gli highlights di Fiorentina – Roma (1-4), 17ª giornata di Serie A del 20 dicembre 2019

​Crolla la Fiorentina in casa contro la ​Roma. I giallorossi liquidano la pratica viola con un sonoro 4-1. Le reti portano la firma di Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo, per i padroni di casa a segno Badelj (momentaneo 1-2). La Roma si porta ad un punto dalla Lazio e chiude il 2019 in piena zona Champions League, qualsiasi sia il risultato di Cagliari e Atalanta impegnate nel weekend. Gli highlights di Fiorentina-Roma (1-4) del 20 dicembre 2019 90min sbarca su Telegram: iscriviti al nostro… continua a leggere sul sito di riferimento