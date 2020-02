​Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Successo della ​Juventus per 3-0 sulla Fiorentina, risultato particolarmente pesante per i viola, a lungo in partita, maturato con due rigori firmati CR7 e con il gol di De Ligt in extremis. Tre punti importanti per mantenere a distanza l’Inter e la Lazio, attese dalle sfide contro Udinese e SPAL. Questi gli highlights: ​​

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo VIDEO | Gli highlights di Juventus 3-0 Fiorentina: le azioni salienti del match dell’Allianz Stadium proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento