VIDEO | Gli highlights di Roma 1-2 Juventus: le azioni salienti del match dell’Olimpico

​Successo di misura per la ​Juventus sulla ​Roma, un 2-1 deciso di fatto nei primi minuti grazie a Demiral e ​Cristiano Ronaldo. I giallorossi, dopo aver perso Zaniolo per un grave infortunio, hanno provato a tornare in partita e con Perotti, su rigore, hanno accorciato nella ripresa. Il successo bianconero permette agli uomini di Sarri di laurearsi campioni d'inverno. Queste le azioni salienti: