Prima doccia fredda del 2020 per la ​Roma. La prima gara del nuovo anno solare inizia con una sconfitta interna contro il Torino. I granata sorprendono i capitolini con una doppietta di Andrea Belotti, un gol per tempo.​ Gli highlights di Roma – Torino del 5 gennaio 2020