VIDEO | Grande fratello, le condoglianze in anticipo di Beatrice Luzzi diventano un caso. Lei: “Vergogna”

BOLOGNA – È diventato un caso il saluto che l’attrice Beatrice Luzzi, opinionista al Grande Fratello nella nuova edizione, ha riservato alla ex suocera, di nome Laura, in chiusura dell’ultima puntata del Grande fratello. Ha detto Beatrice Luzzi: “Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera, ci sta salutando a tutti in queste ore, se ne andrà. E non potendo essere lì con lei per darle l’ultimo saluto, lo faccio da qua. Ciao Laura”. La donna in questione è la madre di Alessandro Cisilin, l’ex compagno dell’attrice che da lui ha avuto due figli, Valentino e Elia, evidentemente in fin di vita. La scelta di farle un saluto ha sollevato parecchie critiche e discussioni sul web: tra i post più condivisi c’è quello del Grande Flagello, che ha condiviso il video del saluto scrivendo: “Nuove frontiere del lutto in tv: le condoglianze anticipate in diretta”. A metterci il pezzo da 90 è stato poi il commento di Taffo, l’agenzia di pompe funebri famosa per la genialità degli interventi social: “Neanche noi arriviamo a tanto“. Beatrice Luzzi ha poi commentato con un lapidario “Vergognatevi”. E Taffo commenta: “Ah, pure”.

Neanche noi arriviamo a tanto. https://t.co/xTWMDXTwjA — TAFFO (@taffoofficial) September 28, 2024

La scena che tanto sta facendo discutere è avvenuto in chiusura della puntata di giovedì 26 settembre, negli ultimissimi minuti. Beatrice Luzzi dice quelle parole, Signorini chiede pure “come si chiamava” la persona da salutare e poi tutti, compresa Cesara Buonamici, fanno ‘ciao’ con la mano all’ex suocera Laura. Un momento effettivamente strano, nella televisione, con Selvaggia Lucarelli ha definito “distopico“, facendo notare come per la prima volta “si facciano le condoglianze al morto e non ai parenti”.

Nelle scorse ore, visto il polverone e le polemiche che non si fermavano, è intervenuto lo stesso Alessandro Cisilin, l’ex compagno di Beatrice, che ha difeso l’attrice parlando di “discreto saluto” e si è scagliato contro gli haters scrivendo: “Sono il figlio di Laura, alla vagonata di odiatori-haters senza motivo e alla testata che ha qui sollevato il nonsisaquale ‘caso’ sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita, consiglio di uscire dai social e farsi una vita che altrimenti ne perderete il senso, oltre che il rispetto per le persone“.

