VIDEO| Gwyneth Paltrow è la “portavoce temporanea” di Astromer dopo lo scandalo Kiss Cam al concerto dei Coldplay

ROMA – L’ironia è la miglior arma, specialmente nelle situazioni di crisi. Così, Astromer – l’azienda coinvolta nello scandalo Kiss Cam per l’affair tra il suo Ceo Andy Byron e la collega Kristin Cabot – ha deciso di prendere la situazione in mano e rispondere con una mossa inaspettata. Sui profili ufficiali, è arrivato un video che vede protagonista Gwyneth Paltrow. L’attrice ed ex moglie di Chris Martin, frontman della band, nella clip viene presentata come “portavoce temporanea” per rispondere alle “molte domande” che sono arrivate negli ultimi giorni.

“Ciao, sono Gwyneth Paltrow. Sono stata assunta a tempo determinato per parlare a nome dei più di 300 dipendenti di Astronomer”, dice l’attrice seduta dietro una scrivania, ma in realtà la questione scandalo Kiss Cam non viene mai toccata. “Siamo entusiasti che così tante persone abbiano un nuovo interesse per l’automazione dei dati. Ora torneremo a fare ciò che sappiamo fare meglio: offrire risultati rivoluzionari ai nostri clienti”, aggiunge. “Astronomer è il posto migliore per eseguire Apache Airflow, unificando l’esperienza di esecuzione di pipeline di dati, ML e AI su scala”, spiega in un passaggio.

Paltrow, poi, coglie l’occasione per lanciare l’invito all’evento “Beyond Analytics” organizzato da Astromer per il 16 settembre. Insomma, l’operazione di marketing è servita: è presto sapere se servirà a ribaltare la branding reputation del momento, ma una cosa è certa: sui social i followers hanno apprezzato il video e l’ironia.

