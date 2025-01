VIDEO | Harry d’Inghilterra e Meghan Markle a Los Angeles tra gli sfollati

BOLOGNA – Il principe Harry d’Inghilterra e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di visitare gli sfollati degli incendi a Altadena, vicino a Los Angeles in California. La coppia reale vive in California dal 2020, dopo aver abbandonato l’Inghilterra e la vita reale. Il Duca e la Duchessa del Sussex, insieme ai figli Archie e Lilibet, vivono a Montecito, nella contea di Santa Barbara, a circa 150 chilometri a nord dell’area di Los Angeles. Era di ieri la notizia che i due avessero deciso di aprire le porte della loro casa ad amici e persone care costrette a evacuare. Oggi, poi, sul web sono girate le immagini della loro visita al Pasadena Convention Center, un centro di soccorso a Pasadena, nella zona di Los Angeles. I due reali hanno abbracciato alcuni sfollati e hanno parlato con il sindaco di Pasadena, Victor Gordo.Meghan Markle è originaria della zona di Los Angeles. Oggi, durante la visita, i due membri dei reali di Inghilterra erano vestiti in modo semplice: jeans, maglietta e berretto da baseball, con una mascherina antipolvere (abbassata sul collo). Il video è stato trasmesso dalla Cbs e da altri media americani.

Prince Harry and his wife Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex, visited the Pasadena Convention Center on Friday, where evacuees of the Eaton Fire are sheltering. Celebrity chefs José Andrés of World Central Kitchen and Roy Choi were also on hand serving meals. pic.twitter.com/op4jP2xgAg— CBS News (@CBSNews) January 11, 2025

Prince Harry and Meghan Markle are lending a hand to help those impacted by the L.A. wildfires. The Duke and Duchess of Sussex, who live about 90 miles north, visited the World Central Kitchen in Pasadena on Friday, People magazine reports. They helped distribute food and… pic.twitter.com/3eNLiaDwh6— ExtraTV (@extratv) January 11, 2025

