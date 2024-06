VIDEO | “Ho lottato contro uno squalo”, l’incredibile storia di un sopravvissuto ad un attacco

ROMA – Una nuotata con un gruppo di amici si è trasformata in un incubo per Caleb Adams, il 46enne sopravvissuto all’attacco di uno squalo. La drammatica esperienza è avvenuta lo scorso 2 giungo nelle acque californiane di Del Mar, a circa 90 metri dalla costa. Dopo un lungo ricovero in ospedale, l’uomo è tornato a casa e ha raccontato la sua incredibile storia alla Nbc.

L’ATTACCO DELLO SQUALO

“Sapevo di essere stato colpito da uno squalo. Ho lottato con l’animale per pochi secondi“. Ancora provato da quanto accaduto, Adams ha ricordato la dinamica dell’attacco. Ha sentito un forte dolore al torace, e immediatamente ha capito che si trattava di uno squalo. Istintivamente, l’uomo ha lottato contro l’animale colpendolo disperatamente per allontanarlo. Ma poi “è tornato di nuovo e ho usato le mani per respingerlo, posizionandole sulla sua bocca o sul naso. Era un po’ come tenere un pallone da basket, e poi l’ho colpito due volte con la mano destra. La prima volta da qualche parte sul corpo. La seconda volta ho sentito i tessuti più morbidi. Credo fosse la bocca. E ho avuto diversi tagli sulla mano e sul polso”, ha detto Adams mostrando le ferite.

Dopo aver respinto l’animale, l’uomo è riuscito a chiedere soccorso, gridando due parole inequivocabili: “aiuto” e “squalo”.

Il compagno di nuoto di Adams, Kevin Barrett, è riuscito a raggiungerlo quando lo squalo si era già allontanato. “Mentre nuotavo per portarlo in salvo, il sangue gli usciva dal petto“, ha raccontato Barrett. Una volta arrivati a riva, un bagnino ha soccorso l’uomo, tenendogli il mento alzato e dicendogli di non guardare le sue ferite. “Abbiamo potuto davvero vedere l’entità traumatica delle sue ferite e non è stato bello”, ha aggiunto Barrett.

Adams è stato portato in ospedale e la spiaggia è stata temporaneamente chiusa al pubblico. Non è chiaro quale specie di squalo sia responsabile dell’attacco.

GLI ATTACCHI DI SQUALO

Sebbene presenti nelle acque di Del Mar, è raro che gli squali attacchino i bagnanti. Prima di Adams, l’ultimo incidente risaliva al 2022.

In generale, è proprio raro che gli squali attacchino gli esseri umani. Secondo l’International Shark Attack File del Museo di Storia Naturale della Florida, nel 2023 ci sono stati 69 attacchi di squali non provocati in tutto il mondo. Di questi, 36 si sono verificati negli Stati Uniti, con la Florida in testa a tutti gli Stati con 16 incidenti.

