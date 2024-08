VIDEO | I fan di Taylor Swift ‘sfidano’ il terrorismo cantando per le vie di Vienna

ROMA – Gli ’Swifties’, cioè i fan di Taylor Swift, reagiscono alle date annullate del concerto a rischio attentato radunandosi nelle strade della capitale austriaca, cantando le canzoni più iconiche e lasciando sugli alberi della città i braccialetti dell’amicizia.

Il fenomeno di massa di scambiarsi i braccialetti, per chi non lo sapesse, coinvolge i supporter della cantante che hanno preso alla lettera una strofa di Swift che fa: “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”. L’usanza di scambiarsi i braccialetti della community, oggi, ‘addobba’ gli alberi viennesi.

