VIDEO | Iacchetti dopo lo scontro con Mizrahi: “Avevo davanti un provocatore, se dovessi tornare stasera a Cartabianca direi le stesse parole”

ROMA – Dopo la lite avuta ieri sera con il presidente della Federazione Amici di Israele Eyal Mizrahi, nel programma ‘È sempre Cartabianca’, Enzo Iacchetti è tornato sui social per commentare quanto avvenuto nello studio di Bianca Berlinguer: “Su Instagram oggi si parla solo di me, ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare Cartabianca stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto dalla prima all’ultima, vi voglio bene”, ha detto.

Lo scontro verbale tra Iacchetti e Mizrahi, ha fatto il giro della rete e in tantissimi si sono schierati dalla parte del conduttore. Al centro del dibattito, il genocidio che il governo di Netanyahu sta compiendo ai danni della popolazione palestinese. In trasmissione, lachetti ha apertamente condannato l’operazione israeliana, sottolineando a gran voce che “in questa guerra non ci può essere un contraddittorio perché non è una guerra, c’è solo un esercito. Non ci deve essere un contraddittorio. Nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi”.

View this post on Instagram A post shared by Enzino Iacchetti (@enzinoiacchetti)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it