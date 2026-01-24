video|-“ice-out”:-minneapolis-in-sciopero-e-protesta,-i-poliziotti-arrestano-100-membri-del-clero-in-sit-in

ROMA – Un fiume di persone si è riversato per le strade del centro cittadino di Minneapolis al grido “Ice Out”. Il freddo a – 20° non li ha fermati nella giornata di sciopero generale convocato in tutto lo Stato del Minnesota per chiedere che gli uomini dell’agenzia federale per l’immigrazione e il controllo delle frontiere lascino le “Città gemelle”, Minneapolis e Saint Paul, un’area metropolitana da 3,5 milioni di residenti.

MIGLIAIA IN PROTESTA DOPO LA CLAMOROSA DEPORTAZIONE DI LIAM

Le proteste nello Stato dei 10 mila laghi non si sono arrestate dall’omicidio di Renee Nicole Good, l’attivista di 37 anni uccisa da un’agente dell’agenzia per l’immigrazione americana, lo scorso 7 gennaio, così come i raid, gli arresti e le deportazioni dei migranti ritenuti dei criminali per la legge statunitense. Ma l’ultima ondata di indignazione collettiva fa seguito al clamoroso arresto di Liam Ramos, un bambino di cinque anni, colto in un video diventato virale. Il bimbo stava rientrando da scuola con il padre quando entrambi sono stati fermati dagli agenti dell’Ice e portati di forza in un centro di detezione in Texas, nonostante avessero avviato un pratica per richiedere il diritto d’asilo. L’indomani è stato indetto una giornate di sciopero in tutto lo Stato.

ARRESTATI UN CENTINAIO DI MEMBRI DEL CLERO IN UN SIT-IN PACIFICO

Secondo il Washington Post sono migliaia le persone nella marcia di protesta di Minneapolis e centinaia le attività commerciali rimaste chiuse per aderire all’iniziativa contro l’Ice e contro l’amministrazione Trump. Reuters riferisce le stime degli organizzatori: oltre 50 mila persone sarebbero scese in piazza. Non solo: entrambe le testate riferiscono che 100 membri del clero sono stati arrestati durante un sit-in pacifico tenuto all’aeroporto internazionale di Minneapolis. “In una delle proteste più drammatiche, la polizia locale ha arrestato decine di membri del clero che cantavano inni e pregavano inginocchiati su una strada dell’aeroporto internazionale di Minneapolis-Saint Paul”, riferisce Reuters .”Hanno ignorato l’ordine di sgomberare la strada impartito dagli agenti dei dipartimenti di polizia locali che hanno arrestato e legato con delle fascette decine di manifestanti”, prosegue il racconto dell’agenzia. Questi ultimi non hanno opposto resistenza mentre venivano fatti salire su alcuni autobus. Reuters riporta infine la stima degli organizzatori, secondo i quali sarebbero circa 100 i membri del clero arrestati.

