VIDEO | Idillio Trump-Giorgia: “In Italia c’è una donna meravigliosa…”

ROMA – “Adoro l’Italia. E l’Italia è una nazione molto importante. C’è una donna meravigliosa come leader. E lei era presente nella conversazione di oggi. Quella che abbiamo avuto al G7. E penso che l’Italia stia andando molto bene. Credo che l’Italia abbia una leadership molto forte con Giorgia”. Lo ha detto dallo Studio Ovale il presidente americano, Donald Trump.

Parole come miele dal presidente degli Stati Uniti per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che confermano – sempre che ce ne fosse ancora bisogno- la stima del leader Usa- così come del suo stretto alleato Elon Musk, per lei. E il contesto in cui Trump ha parlato di Meloni non è causale: dal suo studio Ovale, con a fianco il presidente francese Emmanuel Macron, nel giorno del meeting con al centro i temi del conflitto in Ucraina e del ruolo dell’Europa.

“ITALIA, STATES ED EUROPA, STESSI VALORI E RESPONSABILITÁ, AL LAVORO INSIEME”

Non si è fatta attenere il ringraziamento della premier alla ‘benedizione’ del tycoon. “Grazie a Donald Trump per le sue parole. Italia, Stati Uniti ed Europa condividono valori e responsabilità comuni. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide globali con determinazione e visione”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

