VIDEO| Il consiglio di Donald Trump a Macron dopo lo schiaffo di Brigitte: “Assicurati che la porta sia chiusa”

ROMA – “Assicurati che la porta rimanga chiusa”. Donald Trump ha commentato così il video diventato virale che mostra la first lady Brigitte schiaffeggiare il presidente della Francia Emmanuel Macron. All’arrivo in Vietnam per un tour dell’Asia, i due coniugi sono stati sorpresi durante un battibecco proprio quando il portellone dell’aereo è stato aperto per farli sbarcare.

Così, il presidente degli Stati Uniti – interpellato durante una conferenza stampa con Elon Musk – ha voluto dare il suo consiglio all’omologo francese. Tornando serio, poi, ha aggiunto: “Ho parlato con lui e sta bene, stanno bene. Sono due brave persone. Non so di cosa si trattasse, ma li conosco molto bene e stanno bene”.

