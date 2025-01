VIDEO | Il lungomare di Malibu non esiste più: le impressionanti immagini sui social

BOLOGNA – Sui social, da due giorni, circolano moltissime immagini e video della devastazione che ha colpito Los Angeles e i dintorni, con il dilagare di terribili incendi da due giorni. Edifici sventrati, acqua e fango dove sono stati spenti gli incendi, macerie. Tra le immagini che più colpiscono ci sono quelle che arrivano dalla costa, da località come Malibu e Santa Monica, famose nell’immaginario di tutti per le spiagge piene di palme, popolate da vip in bikini e campioni di surf. Ebbene: il lungomare di Malibu non esiste praticamente più. Era una delle zone più esclusive, piena di costosissime ville affacciate sul mare. Non c’è più niente, restano solo le macerie.

The Malibu waterfront, one of the most expensive properties in the United States, has largely disappeared. pic.twitter.com/cC3ou7E2Mz— Sprinter Observer (@SprinterObserve) January 9, 2025

LE IMMAGINI DAL SATELLITE

Il Guardian Us ha pubblicato un video con riprese aeree che mostra il ‘prima’ e il ‘dopo’: tutta la zona costiera di Los Angeles, dall’alto, appare come rasa al suolo, con intere zone residenziali andate bruciate. Dove sorgevano case, condomini e ville ora non esiste più niente, solo il ‘grigio’ delle macerie. Il video è stato pubblicato sui social del quotidiano internazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Guardian US (@guardian_us)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it