VIDEO | Il ministro Fratin scivola sull’inglese, “compromesso” diventa “complimenti”

ROMA – Gaffe del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a Bruxelles al termine della riunione dei ministri europei su energia e prezzo del gas. Un giornalista gli si rivolge in inglese chiedendogli se sia possibile trovare un compromesso: “Do you think it’s possible to find a compromise?”. Il ministro scuote la testa e alza le spalle: “Beh complimenti”, risponde. Il video è in breve tempo diventato virale sui social. A rilanciarlo è stato anche il parlamentare Ue del Pd Daniele Viotti, che nel tweet ha incalzato legando la gaffe alla dichiarazione sull’umiliazione del ministro dell’Istruzione Valditara, ieri al centro delle polemiche.

“Evviva l’umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità dice il Ministro Valditara.

E subito il Ministro Picheto Fratin a voler dare il buon esempio

— Daniele Viotti (@danieleviotti) November 24, 2022

