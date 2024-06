ROMA – “Non punto a trasformare i nostri campi di grano e le nostre coltivazioni in campi di cannabis light, anzi penso che possiamo sopravvivere anche senza. Se mi è mai venuta voglia di provarla? No, light no. Se te devi fa’ na canna, fattela bene. No?”. Risponde così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sabato scorso in piazza del popolo a Roma, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le Europee, alla giornalista del programma di La7 l’Aria che Tira.





Parole che inevitabilmente hanno fatto il giro del web e si aggiungono all’elenco di uscite ‘discutibili’ dell’esponente del Governo. Nella stessa giornata, Lollobrigida aveva dato una risposta non molto chiara a una giornalista di Piazza Pulita, parlando di “outing”.

L’articolo VIDEO | Il ministro Lollobrigida: “Se te devi fa’ na canna, fattela bene” proviene da Agenzia Dire.

