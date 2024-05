VIDEO | Il premier slovacco Robert Fico ferito a colpi d’arma da fuoco: “In pericolo di vita”

ROMA – Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco. Lo riporta la BBC citando media licali. Secondo quanto si apprende, Fico è stato colpito davanti a un centro culturale nella città di Handlova, dove si era tenuta una riunione del governo. I giornalisti sul posto riportano che si sono uditi diversi spari. Il leader slovacco è stato portato in ospedale e il suo presunto aggressore arrestato dalla polizia. Handlova si trova a circa 180 km (112 miglia) a nord-est della capitale Bratislava.

TORNATO ALLA GUIDA DEL PAESE LO SCORSO SETTEMBRE

Sulla rete circolano già diversi video dell’agguato, uno dei quali avrebbe ripreso il momento in cui diversi uomini si precipitano a trattenere il sospettato appena fuori dal centro culturale di Handlova. Fico è tornato al potere in Slovacchia dopo le elezioni dello scorso settembre, a capo di una coalizione populista-nazionalista.

Breaking: Slovakia Prime Minister Robert Fico has just been shot in public.#RobertFico pic.twitter.com/XIrHtQNXkq — Muskan Yousaf (@MuskanYousaff) May 15, 2024

SLOVACCHIA, VON DER LEYEN: VILE ATTACCO AL PREMIER FICO

“Condanno fermamente il vile attacco al Primo Ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri vanno al Primo Ministro Fico e alla sua famiglia”. Lo scrive su X la Presidente della Commissione europea Ursula Von De Leyen.

“IN PERICOLO DI VITA, PROSSIME ORE DECISIVE”

In un post sul profilo social del premier, l’aggiornamento sulle sue condizioni: “Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. In questo momento viene trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché ci vorrebbe troppo tempo per arrivare a Bratislava a causa della necessità di una procedura acuta. Le prossime ore decideranno”.

