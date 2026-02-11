video|-il-presidente-mattarella-arriva-a-cortina,-vede-goggia-poi-chiama-fontana:-“gara-formidabile”

ROMA – “Terza olimpiade terza medaglia. Domani assisto al Super G. Non dico nulla. Assisto”: il presidente Sergio Mattarella, arrivato oggi, martedì 11 febbraio, a Cortina per assistere alle gare dei Giochi Olimpici Invernali 2026, si complimenta e scherza con Sofia Goggia. L’Azzurra si è recata in visita al presidente insieme al n. 1 del Coni Luciano Buonfiglio, alla vigilia della sfida di domani di SuperG Femminile a cui Mattarella assisterà. Poi è prevista anche una visita al villaggio olimpico a Casa Italia.

All’incontro di oggi presente anche la figlia del capo dello Stato Laura Mattarella. “Siamo tutte onorate che lei sia qui”, dice Goggia. Si parla poi dell’andamento delle Olimpiadi per la squadra azzurra: “State raccogliendo una grande quantità di medaglie”, sottolinea il presidente. “Abbiamo una bella squadra”, replica l’atleta. Poi Mattarella scherza parlando di calcio, dato che la campionessa di discesa libera tifa Atalanta. “Lo sa perché Gasperini è bravo? Perché è stato due anni al Palermo”, le ricorda, sorridendo.

LA CALL CON ARIANNA FONTANA

Mattarella ha poi voluto salutare e rendere omaggio a un’altra campionessa azzurra, Arianna Fontana. “Congratulazioni. Sei olimpiadi, sei successi, ed è stata una gara, che io ho visto dopo e non in diretta, formidabile”. Le ha detto il presidente della Repubblica, in una telefonata alla pattinatrice di short track e di velocità su ghiaccio “fresca” dell’oro. “Complimenti anche agli altri è stata una squadra formidabile”, ha aggiunto Mattarella. Fontana ha risposto: “Siamo riusciti a mantenere la calma in confronto alle altre squadre ed è stata la formula vincente”, “Quella formula così coordinata è difficile da capire per chi non se ne intende, ma la calma deve essere fondamentale”, ha aggiunto Mattarella. “Sì la staffetta mista è molto corta, veloce e capisco che non puo’ essere così intuitiva per chi la guarda. Siamo riusciti a portare a casa un oro che vale moltissimo”, ha aggiunto Fontana. “E per le prossime gare non dico nulla…”, ha concluso il presidente.

GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

Sergio Mattarella, è arrivato oggi a Cortina poco dopo le 13, dove trascorrerà i prossimi due giorni. Il Capo dello Stato assisterà ad alcune gare degli azzurri impegnati ai Giochi Olimpici: su tutti il superG femminile di domani alle 11.30. Tra gli appuntamenti previsti, anche la visita al Villaggio Olimpico a Fiames, dove dovrebbe pranzare con gli atleti, e a Casa Italia.

(video e photo credit: quirinale/web)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it