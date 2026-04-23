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VIDEO| Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa a pochi mesi dall’ultima volta: “È bello essere di nuovo in Ucraina”
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VIDEO| Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa a pochi mesi dall’ultima volta: “È bello essere di nuovo in Ucraina”

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ROMA – A pochi mesi dall’ultima volta, il principe Harry è tornato a Kiev per una visita a sorpresa. “È bello essere di nuovo in Ucraina”, ha detto il secondogenito di Carlo e Diana arrivando con un treno proveniente dalla Polonia come testimonia una clip pubblicata da Ukrzaliznytsia, l’azienda pubblica ucraina che gestisce la rete ferroviaria nazionale.

Il Duca di Sussex, parlando con Itv News, ha poi detto di voler “ricordare alle persone in patria e nel resto del mondo le difficoltà che l’Ucraina sta affrontando e di voler sostenere le persone e i partner che svolgono un lavoro straordinario ogni ora di ogni giorno in condizioni incredibilmente difficili”.

Harry ha, poi, definito l’Ucraina “un Paese che difende con coraggio e successo il fianco orientale dell’Europa” e ha affermato che “è importante non perdere di vista il significato di tutto ciò”. Harry aveva fatto a Kiev, sempre arrivando con un treno, lo scorso settembre dopo una settimana di impegni nel Regno Unito.

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