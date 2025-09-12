venerdì, 12 Settembre , 25

Sicurezza, efficienza e sostenibilità, le parole d’ordine di Gis 2025

(Adnkronos) - Sicurezza, efficienza e sostenibilità. Sono...

Meloni: “Ci accusavano di voler spaccare l’Italia, ma al Sud mai così tanti occupati dal 2004”

(Adnkronos) - "Ci accusavano di voler spaccare l’Italia,...

X Factor, siparietto tra Achille Lauro e la concorrente: “Mi stai mettendo nei casini?”

(Adnkronos) - Achille Lauro si è reso protagonista...

Usa, Fabbri: “Risposta altre potenze mostra calo influenza”

(Adnkronos) - A differenza di quello che capitava...
video|-il-principe-harry-visita-a-sorpresa-kiev-per-mostrare-sostegno-ai-militari-feriti
VIDEO| Il principe Harry visita a sorpresa Kiev per mostrare sostegno ai militari feriti

VIDEO| Il principe Harry visita a sorpresa Kiev per mostrare sostegno ai militari feriti

MondoVIDEO| Il principe Harry visita a sorpresa Kiev per mostrare sostegno ai militari feriti
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Dopo una settimana di impegni nel Regno Unito e l’incontro con il padre, re Carlo III, il principe Harry si è recato a sorpresa a Kiev. A riportare la notizia per primo è stato il The Guardian. Il 40enne Duca di Sussex, come riporta il quotidiano, è arrivato in treno su invito del governo ucraino per mostrare – insieme alla sua fondazione Invictus Games – sostegno ai militari feriti, malati e infortunati durante la guerra contro la Russia in tutte le regioni del Paese. Accompagnato dal team di Invictus, Harry ha illustrato nuove iniziative in tema di riabilitazione, “con l’obiettivo finale di fornire aiuto a tutte le aree del Paese”.

Parlando al The Guardian durante il viaggio in treno, il Duca del Sussex ha dichiarato: “Non possiamo fermare la guerra, ma quello che possiamo fare è fare tutto il possibile per aiutare il processo di ripresa”. E ha aggiunto: “Possiamo continuare a umanizzare le persone coinvolte in questa guerra e ciò che stanno attraversando. Dobbiamo tenerlo sempre presente nella mente delle persone. Spero che questo viaggio contribuisca a far sì che la gente capisca, perché è facile perdere la sensibilità a ciò che sta accadendo”.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, durante il viaggio, il principe visiterà il Museo Nazionale della Storia dell’Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale. E si prevede che incontrerà 200 veterani, anch’essi invitati. Inoltre, incontrerà anche il Primo Ministro ucraino, Yulia Svyrydenko.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.