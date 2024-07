VIDEO | Il sindaco Gualtieri nel cantiere di via Ottaviano: “Sarà bellissima, stiamo a fa’ un salotto”

ROMA – Il sindaco di Roma, in un video pubblicato sui social, mostra come sarà la nuova via Ottaviano, dove è in corso un cantiere legato al Giubileo. Oggi il primo cittadino ha fatto un sopralluogo, controllando l’avanzamento dei lavori (che stanno rispettando i tempi e finiranno “a fine ottobre“), parlando con gli operai al lavoro ma anche con alcuni commercianti arrabbiati per il disagio dei lavori. “Non ci abbandoni, sindaco”, gli dice qualcuno. “E chi vi abbandona – risponde Gualtieri – stiamo a fa’ un salotto, sono venuto qua”. Il sindaco non ha dubbi sul fatto che via Ottaviano diventerà “una strada bellissima e un modello di come gli spazi pubblici possano essere più a misura di cittadino”.

“UNA VIA CHE CAMBIA VOLTO, SARÀ BELLISSIMA”

Ecco cosa scrive su Instagram il primo cittadino di Roma, dove posta un video che racconta l’intervento: “In via Ottaviano è in corso il cantiere giubilare per il rifacimento di questa strada importantissima, che costituisce il collegamento diretto tra la linea metropolitana A e Piazza San Pietro, con flussi di visitatori consistenti e costanti. Tra i tanti interventi che compongono il cantiere, quelli più rilevanti sono: il rifacimento completo della pavimentazione per dare uniformità e continuità tra la parte pedonale e la parte tramviaria; l’inserimento di “isole verdi” che possano integrare più funzioni quali sosta, spot wifi, parcheggio biciclette e monopattini, con nuove alberature per ombreggiare il percorso pedonale, nuovi arredi urbani e nuovo impianto di illuminazione. Il cantiere procede nel rispetto dei cronoprogramma, come ho avuto modo di spiegare anche ad alcuni commercianti che mi hanno chiesto un confronto. Noi, insieme a loro, non vediamo l’ora di riaprire questa strada ai romani e ai visitatori nel pieno della sua bellezza“. Lo dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un video su Instagram.

