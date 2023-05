VIDEO | Il successore di Berlusconi? Per i giovani di Forza Italia è.. Berlusconi

MILANO – Il successore di Silvio Berlusconi? Sarà Silvio Berlusconi stesso. Parola dei giovani di Forza Italia che, oggi e domani, si sono riuniti a Milano partendo da tutta Italia per la due giorni organizzata dal loro partito. La convention azzurra prende il via ad un mese esatto dal ricovero del suo leader. Per domani è atteso un suo messaggio, e i ‘suoi’ ragazzi sono “ottimisti”, convinti “che potrà guidare per altri anni il suo partito”, anche perché “trovare una persona dotata della sua intelligenza, è difficile”. “Silvio- scherza qualcuno- ha sette vite, quindi il successore di Berlusconi sarà sempre Berlusconi”.

Altri, invece, scommettono di meno sulla longevità politica del Cavaliere. Sanno che Berlusconi non potrà tenere in eterno le redini del partito, ma adesso “ci auguriamo che possa tornare il più presto possibile”. A quel punto “sarà lui stesso ad indicarci il suo successore. Quindi aspettiamo fiduciosi che sia lui stesso a indicarci il futuro”.

Ma c’è anche chi pensa che “successori non possono essercene, perché è inimitabile. Chi voglia solamente provare a divenire un successore all’altezza non potrà mai riuscirci, perché è unico”. Ed è qui che entra in gioco il pragmatismo dei ragazzi: “Berlusconi non ha successori perché è una persona unica. Ma io credo che è compito della componente giovanile rifondare questo partito e quindi prendere l’eredità che lui ci ha lasciato”.

E sempre sui “giovani che oggi erano presenti sul palco a rappresentare le regioni” puntano altri, sicuri che “ci siano molti giovani che hanno la forza di volontà per succedergli”. C’è poi chi sceglie la linea del realismo: “Sicuramente abbiamo Tajani che ci sta dando una grandissima mano ed è un punto di riferimento per noi giovani. Ci sono anche tanti altri nomi, ma penso Tajani sia il migliore”.

