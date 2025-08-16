VIDEO| Il summit in Alaska? Trump: “Un incontro da 10”, e “a Zelensky dirò…”

ROMA – “Se dovessi dargli un voto da 1 a 10? Penso che l’incontro sia stato da 10, nel senso che ci siamo trovati molto bene, ed è molto importante quando due grandi potenze vanno d’accordo, soprattutto quando sono potenze nucleari”: il presidente Donald Trump promuove a pieni voti l’esito del vertice con Vladimir Putin, tenuto nel giorno di Ferragosto, ad Anchorage. Sono le prime parole di Trump dopo lo storico incontro con il presidente russo che, poco dopo essersi congedato dall’ospite, si è ‘confidato’ in una lunga intervista esclusiva rilasciata al giornalista Sean Hannity dell’emittente Fox News.

A ZELENSKY: “MAKE A DEAL”

Il giornalista non ha mancato di sollecitare il presidente Usa sulla prospettiva di un accordo di pace che, come lo stesso intervistato ha poco prima ammesso, non è arrivato nell’incontro con Putin anche se “molti punti sono stati concordati”, ha ammesso il Tycoon che si è spinto persino a dire che “l’accordo è molto vicino”. Quindi, alla domanda diretta, su cosa avrebbe riferito a distanza di poche ore, al presidente ucraino Zelensky, la risposta di Trump è stata secca: “Make a deal”, ovvero gli avrebbe detto di fare l’accordo con l’avversario russo.

“SE L’UCRAINA DICE ‘NO’ ALL’ACCORDO, COLPA DI BIDEN E DELL’EUROPA”

E poco dopo, non ha mancato di attribuire responsabilità il suo predecessore e anche ai leader europei rispetto alle possibili difficoltà che si arrivi alla pace: “L’Ucraina deve accettare- ha infine proseguito nel dialogo con il giornalista- forse diranno di no perché Biden ha distribuito soldi come se fossero caramelle e l’Europa ha dato loro un sacco di soldi”.

President Trump tells @seanhannity on prospect of peace deal: “Ukraine has to agree to it, maybe they’ll say no because Biden handed out money like it was candy and Europe gave them a lot of money.” pic.twitter.com/eCsytOESmV— Fox News (@FoxNews) August 16, 2025

