VIDEO | Il trombettista Fresu suona al funerale di Ornella Vanoni: il suo ultimo saluto

ROMA – “Ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale”. E proprio il trombettista sardo, amico di lunga data di Ornella Vanoni, le ha dato l’estremo saluto nella chiesa di San Marco in Brera (Milano) dove si sono svolti i funerali dell’artista deceduta venerdì scorso. La richiesta, ha raccontato il musicista, intervistato all’uscita camera ardente, gli era stata fatta dalla stessa Vanoni nel maggio del 2020.

Fresu arrivato lentamente dal fondo della navata della Chiesa ha suonato alcune note de L’appuntamento, due delle canzoni iconiche della ‘signora della musica italiana’. Poi con una carezza al feretro, colmo di fiori gialli, le ha dato l’ultimo saluto.

Tra i presenti alle esequie il figlio Cristiano Ardenzi e i due nipoti, Camilla e Matteo. In chiesa anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Numerosi gli amici e colleghi del mondo dello spettacolo: Fabio Fazio, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Elodie, Mara Maionchi, Dori Ghezzi, Luciana Littizzetto, Roberto Vecchioni e Gianna Nannini. A Milano oggi è stato proclamato il lutto cittadino per l’artista.
