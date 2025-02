VIDEO | Il vertice Trump-Macron: “Un passo avanti per la pace in Ucraina”

ROMA – Tra tutto quello che si sono detti Donald Trump ed Emmanuel Macron nello studio Ovale della Casa Bianca prima, e in conferenza stampa poi, resta la ‘promessa’ del presidente degli Stati uniti che “la guerra in Ucraina potrebbe finire entro qualche settimana”.

TRUMP: “VERSO IL CESSATE IL FUOCO”

Trump spiega infatti ai cronisti che la possibilità è che ci sia nel breve periodo un “cessate il fuoco”, in modo da porre fine alle morti di civili e soldati, seguito poi da “una fine permanente della guerra”. Lo ha detto lo stesso presidente degli Stati Uniti, nel corso della conferenza stampa dopo il suo incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Washington, in una giornata intensa e importante per i destini dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo intero. Trump ha anche anticipato che ci sarà presto una visita del presidente ucraino a Washington: “Riceverò Zelensky entro la settimana prossima”, ha infatti detto il presidente Usa, addirittura- secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg- il presidente americano avrebbe aggiunto che la visita potrebbe “portare alla firma dell’accordo sui minerali”, rispetto il quale ci sarebbero buone prospettive. Allo stesso modo, anche l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin “sarà presto”, ha assicurato, non definendo però parametri temporali.

Riferendosi ai risultati del meeting avuto oggi con il presidente francese, Trump è ottimista e sottolinea che “l’incontro di oggi è stato un importante passo avanti verso il raggiungimento della pace”. Sono molte questioni, “tra le più importanti” su cui la Casa Bianca e l’Eliseo sono d’accordo, incluso il voler fare di tutto per impedire l’evolversi del conflitto in “una terza guerra mondiale”.

MACRON: “L’EUROPA PRONTA A INVIARE TRUPPE PER GARANTIRE PACE E SICUREZZA”

Macron non ha comunque mancato di mettere i puntini sulle “i”: “La pace- ha precisato a fianco d Trump- non può significare la capitolazione dell’Ucraina”. Non solo, nella conferenza stampa congiunta Macron ha sottolineato che “non ci può essere un cessate il fuoco senza garanzie”. A riguardo, un ruolo importante potrà avere l’Europa perché il presidente francese ha annunciato che “gli europei sono pronti all’invio di truppe per verificare il rispetto della pace” e “darà garanzie di sicurezza all’Ucraina”. Allo stesso modo, Macron ha sostenuto che Kiev non può essere esclusa ma deve essere in prima linea nei colloqui di pace. .

