VIDEO | Ilaria Salis “salva” per un voto: l’Europarlamento vota contro la revoca dell’immunità

ROMA – Al grido “Siamo tutti antifasciste!” e con il pugno alzato, Ilaria Salis festeggia da Strasburgo la sua vittoria, un voto che allontana da lei lo spettro della revoca dell’immunità. Poco dopo mezzogiorno infatti la plenaria dell’Europarlamento ha infatti votato contro la richiesta avanzata dalle autorità ungheresi per fare revocare l’immunità all’eurodeputata di Avs. Di fatto Salis l’ha spuntata per un solo voto: sono stati infatti 305 i favorevoli alla revoca contro i 306 contrari, 17 gli astenuti. Il voto era segreto, su richiesta del centrosinistra, e a maggioranza semplice.

Non si sono fatte attendere le reazioni politiche sul risultato che evita così a Salis di tornare ad affrontare la giustizia ungherese e quindi il processo che la vede imputata per gravi reati, lesioni aggravate e partecipazione a un’associazione criminale, a seguito degli scontri avuti nel febbraio 2023 con militati di estrema destra a Budapest.

SALVINI E VANNACCI (LEGA) ALL’UNISONO: “VERGOGNA”

Dure le reazioni dei leghisti, da sempre principali accusatori del ‘caso salis’: “Solo una parola”: lo scrive sui social l’europarlamentare Roberto Vannacci (Lega), che posta anche un’immagine di Ilaria Salis con la scritta ‘vergogna’. Sulla stessa linea d’onda il leader Matteo Salvini che coglie l ‘occasione per bacchettare gli ‘alleati’: “Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!”.

ZINGARETTI (PD): “BENE IL VOTO, IN PARLAMENTO C’È SPAZIO PER DIFENDERE L’UE E I SUOI VALORI”

“Bene la difesa dello Stato di diritto su Ilaria Salis. Il voto conferma che in questo Parlamento c’è molto da fare e da lavorare, e c’è spazio per vincere e difendere l’Europa e i suoi valori. Lo abbiamo fatto e lo faremo sempre”. Lo dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.

Siamo tutti antifasciste! pic.twitter.com/t6baBOkJQH— Ilaria Salis (@SalisIlaria) October 7, 2025

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it