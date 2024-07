VIDEO | In Romagna (quasi) pronti a ballare il tormentone-Cecchetto

RIMINI – “Weekend dance, insieme a noi, weekend dance, il mio cuore ha mille battiti…”: ed è già tormentone in Romagna per la Pink night. Chissà se l’ambassador Claudio Cecchetto anche questa volta riuscirà a ripetere il successo dello storico “Gioca Jouer”, con tanto di jingle e coreografia pensata per chi si appresta a festeggiare il capodanno dell’estate nella riviera romagnola.

Dall’entroterra alla costa, dai Carmina burana a Blanco, dal liscio ad Annalisa, da Gino Paoli ai dj degli anni ’90. La Notte rosa, il capodanno dell’estate in Romagna, in programma questo fine settimana tra il 5 e il 7 luglio, coniuga in mille sfumature di colore il divertimento per un omaggio trasversale al linguaggio universale del ballo.

DAL GIALLO AL ROSA: LA DANCE VALLEY SI PREPARA ALLA “WEEKED DANCE”

Scollinata l’ubriacatura in giallo da Tour de France la “dance valley” switcha dunque al rosa per il “Weekend dance“, il claim scelto dall’ambassador di Visit Romagna, Claudio Cecchetto, per la 19esima edizione della Notte rosa. Un appuntamento che “fortifica il senso di appartenenza del territorio”, sottolinea alla stampa questa mattina al Grand Hotel di Rimini l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. La stagione fino a maggio è partita “molto bene, con incrementi importanti sia di italiani che stranieri, sia nelle città d’arte che in Riviera”, spiega, precisando che l’uscita sull’ospitare le Olimpiadi dopo la Grand Boucle “era una battuta. Non ero né ubriaco, né matto- sorride- è stata una forzatura giornalistica, ci sta”. Anche perché, chiosa, “i sogni si avverano. Vedremo”. Intanto “tenere in alto un evento per 19 anni è un mezzo miracolo”, merito di “solide basi e uno spirito forte di collaborazione. La Notte rosa- conclude Corsini- travalica generazioni e differenze politiche, è un grande orgoglio della Romagna”.

SABATO IL FLASH MOB CON IL TORMENTONE DI CECCHETTO E MORENO IL BIONDO

Il programma è ricco e per tutti i gusti, registra la prima volta di Forlì e svela “due sorprese” a Riccione nel riminese: i Neri per caso in concerto all’alba e Gino Paoli che racconterà i suoi 90 anni. Tutte le amministrazioni coinvolte “si sono gasate per lo slogan e gli ospiti sono eccezionali”, mette in luce Cecchetto, autore con Moreno il Biondo del brano tormentone “Weekend dance” che accompagna il flash mob di sabato 6 luglio, con la coreografia curata dalle scuole di ballo romagnole, in 11 località. Replicabile all’ora X delle 18 ovunque, dalla spiaggia alla collina. Per imparare i passi ci sono pochi giorni: ma per fortuna il video del balletto è virale e si trova praticamente ovunque (comunque lo potete vedere qui sotto).

PROTAGONISTI PER TUTTI I GUSTI: BLANCO, ANNALISA EINAUDI, DJ MOLELLA, CASADEI E GINO PAOLI…

A Rimini “siamo reduci dal giallo che ha invaso tutto e ora ci proiettiamo sul rosa”, sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad. In città c’è grande attesa per il “Blanco in rosa“, così come per Gaia, Federico Mecozzi, Ludovico Einaudi, Morgan e gli Eiffel 65. Da nord a sud, da Comacchio a Cattolica si spazia per ogni sensibilità musicale, e non solo, da Rosa Chemical a Mirko Casadei al suo festival Balamondo; da dj Molella e i Datura a Filippo Graziani ed Eugenio Finardi; dai carnevali in rosa per i più piccoli al teatro; da Dargen D’Amico a Raf; da Cristiano Malgioglio ad Annalisa; da Vinicio Capossela a Calcutta. Per trasformare la Romagna in un grande dance floor con oltre 120 eventi, nelle piazze, le vie e le discoteche e celebrare anche i 70 anni di Romagna mia.

L’articolo VIDEO | In Romagna (quasi) pronti a ballare il tormentone-Cecchetto proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it