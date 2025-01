VIDEO | In Turchia brucia il Grand Hotel Kartal, in una stazione sciistica: almeno 66 morti. Persone sono saltate dalle finestre

BOLOGNA – È di almeno 66 morti il bilancio del tragico incendio che nella notte si è sviluppato in un albergo in Turchia: a prendere fuoco è stato il Grand Kartal hotel, un resort a 12 piani molto noto nella località sciistica di Kartalkaya: si trova in provincia di Bolu, 170 chilometri a nord di Ankara. L’hotel di lusso (con spa e vista mozzafiato) si trova direttamente sulle piste. Le fiamme hanno cominciato a propagarsi di notte nell’hotel, interamente fatto di legno. L’allarme è scattato alle 3.27. Al momento, non si conoscono le cause del rogo. Dei media locali, qualcuno dice che le fiamme si sarebbero propagate dal ristorante e poi diffuse rapidamente nel resto della struttura. Altri media parlano di un incendio partito al quarto piano. Un sopravvissuto ha detto che nell’hotel non sarebbe suonato nessun allarme. L’hotel, ha detto il ministro del Turismo Mehmet Nuri Ersoy, era provvisto di due scale antincendio.

TRT Haber, #Bolu'da yanan otelin son halini havadan görüntüledi. pic.twitter.com/6BmU7t6cki— TRT HABER (@trthaber) January 21, 2025

IL SALTO NEL VUOTO PER SALVARSI, IL FUOCO OVUNQUE

Impressionanti le immagini rilanciate dai media spagnoli, in cui si vedono il tetto e gli ultimi piani dell’hotel in fiamme. Molte vittime, al momento del rogo, stavano dormendo e sono stati colti nel sonno dall’incendio, senza riuscire a mettersi in salvo. Tante persone sono morte mentre cercavano di mettersi in salvo: si sono buttati dalle finestre. L’ultimo bilancio che arriva dalle autorità turche (i numeri sono stati resi noti dal ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, che ha parlato alla stampa), è purtroppo di 66 morti accertati. I feriti sarebbero più di 50.

RACCONTI DRAMMATICI

“ho sentito gridare intorno a mezzanotte, chiedevano aiuto”, ha detto Baris Salgur, un uomo che lavora in un hotel vicino intervistato da Ntv television. “Chiedevano una coperta, dicendo che si sarebbero buttati. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, abbiamo portato corde, cuscini, un divano. Alcune persone si sono gettate quando il fuoco li ha raggiunti”.

IN TURCHIA ERA UN PERIODO DI VACANZA

L’hotel si trova in cima a una collina e questo ha reso più difficoltosi i soccorsi. Nell’hotel alloggiavano 238 ospiti: si tratta di un periodo festivo, in Turchia, con le scuole chiuse per due settimane. Le autorità turche faranno luce sulle cause del rogo. Ora c’è preoccupazione anche per quel che resta del resort, che potrebbe collassare. Le persone che sono state tratte in salvo sono state trasferite in altri hotel vicini.

#Bolu Kartalkaya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otelin içi görüntülendi. pic.twitter.com/bVMkL2czMY— TRT HABER (@trthaber) January 21, 2025

Foto tratta dal sito dell’hotel

