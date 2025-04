VIDEO | In Veneto pronti 15 milioni da investire nei ‘super computer’

dal nostro inviato Alessio Pisanò

BRUXELLES – La Regione Veneto investe 15 milioni di euro nell’High Performance Computing, nuova infrastruttura di supercalcolo a servizio di imprese e pubbliche amministrazioni, realizzata dalla giunta regionale in collaborazione con gli atenei universitari del territorio. “Vogliamo far presente ai nostri partner europei che anche noi siamo pronti a scommettere sui super computer” ha detto Luca De Pietro, direttore della Strategia Ict, Agenda Digitale e Sistemi di Comunicazione per la Regione Veneto a margine dell’evento “High Performance Computing” per la Competitività Regionale e delle Comunità, tenutosi nella sede della Regione a Bruxelles.

“Questa nuova infrastruttura moderna e all’avanguardia ha avuto il grande merito, per la sua realizzazione, di unire amministrazione pubblica e università, sfruttando la tecnologia del super computing per fornire servizi alle imprese e ai cittadini” sottolinea De Pietro. Tra i programmi di finanziamento messi a disposizione dalla Commissione europea, rientrano infatti i fondi per lo sviluppo di competenze e infrastrutture, un’opportunità che “il Veneto ha saputo sfruttare” ha commentato l’advisor per l’Agenda Digitale di Regione Veneto Anil Kumar Dave. “Il data centre- spiega Dave- andrà a beneficio in primis delle università, ma in prospettiva l’obiettivo è sfruttare questa tecnologia per avere delle ricadute positive sul nostro territorio”.

