VIDEO | Inail: “Mille nuovi assunti entro l’autunno”, anche 111 ispettori

ROMA- A.a.a. personale cercasi per Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: al via tra pochi giorni il bando per l’assunzione di quasi 600 persone che ricopriranno diversi ruoli professionali, mentre 189 posti ancora saranno disponibili il prossimo autunno. Cifre che si aggiungono al centinaio di new entry, già al lavoro dal primo luglio. E tra le figure ricercate, spiccano per la portata attuale, oltre 100 ispettori alla sicurezza. Lo annunciano i vertici dell’Istituto a margine della presentazione ufficiale di oggi del bando per il finanziamento di progetti di formazione e informazioni sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali, tenuto al Parlamentino Inail di via Quattro Novembre.

“BANDO PER 557 NEW ENTRY IN USCITA IL 12 LUGLIO“

“Il 12 luglio verrà pubblicato un bando che prevede inizialmente l’assunzione di 577 unità di personale su vari ruoli professionali, cui faranno seguito altre 189 unità per il prossimo autunno. Quindi un numero piuttosto consistente di persone che daranno rinforzo alla nostra azione e che contribuiranno anche ad abbassare l’età media che negli ultimi tempi, causa il blocco del turn over, si era un po’ alzata”. Lo hanno annunciato Fabrizio D’Ascenzo, presidente Inail, e Marcello Fiori, direttore generale dell’Istituto, questa mattina nel corso di una conferenza stampa. “Aggiungo che un centinaio di nuovi assunti sono già entrati al primo luglio– ha concluso D’Ascenzo- quindi siamo intorno al migliaio complessivamente di persone che entro il prossimo autunno entreranno in Istituto”.

“INAIL ASSUMERÀ 111 ISPETTORI ENTRO LA FINE DELL’ANNO”

“Qualcuno dice che ci sono pochi ispettori ma qualcuno dimentica che qualche governo fa erano stati cancellati. Grazie alla conversione del decreto legge Agricoltura abbiamo ottenuto la possibilità di assumere. Inail assumerà 111 ispettori entro la fine dell’anno, ricostituendo così un organico di ispettori che serve, almeno, come deterrenza”. Lo ha detto il direttore generale Inail, Marcello Fiori, intervenendo, questa mattina, alla conferenza di presentazione del nuovo bando Inail per la formazione e l’informazione in materia di sicurezza sul lavoro.

L’articolo VIDEO | Inail: “Mille nuovi assunti entro l’autunno”, anche 111 ispettori proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it