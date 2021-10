VIDEO | Incendio in un appartamento al Vomero, fiamme domate e nessun ferito

NAPOLI – È stato spento l’incendio divampato al secondo piano di un palazzo in via Merliani 70 a Napoli. Da quanto appreso dalla Dire dai vigili del fuoco non risultano persone ferite. Sul posto ancora due mezzi dei pompieri e un’ambulanza. Chiuso alla circolazione il tratto di strada interessato, il traffico nei dintorni della zona pedonale del Vomero è tornato regolare.

