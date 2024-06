VIDEO | Inchiesta Fanpage, per Gasparri è tutto manipolato: “Potrebbero essere i tifosi della casertana”

ROMA – Dopo lo scalpore suscitato dall’inchiesta di Fanpage sulle nuove leve della destra meloniana, si fa sempre più serrata la corsa dei politici di destra e sinistra per difendere o attaccare le immagini andate in onda nel programma Piazza Pulita. Se da un lato, il servizio è stato commentato anche dalla stampa estera smuovendo persino Bruxelles, dove il portavoce di Ursula von der Leyen ha fermamente condannato la simbologia fascista, in casa nostra a ‘smontare’ l’inchiesta è stato Maurizio Gasparri.

LE PAROLE DI GASPARRI

Durante la puntata di “L’aria che tira”, il senatore di Forza Italia ha parlato di “servizio manipolato”, tirando in mezzo persino i tifosi della Casertana: “Ci sono degli inserti visivi che non si capisce se sono ripresi in continuità nello stesso luogo (…) Quando dicono ‘Duce! Duce!’ potrebbero essere un gruppo di tifosi della Casertana. Potrebbe essere manipolato, io non mi fido di quel servizio. È un montaggio quello, si può fare tutto, lo posso fare pure io col telefonino“. Le affermazioni di Gasparri hanno suscitato anche la contrarietà degli ospiti in studio, tra questi anche il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato.

Qualcuno lo aiuti. #lariachetira pic.twitter.com/L7hk19ZLpU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 17, 2024

L’IRONIA SUI SOCIAL PER LE PAROLE DI GASPARRI

Le parole di Gasparri hanno scatenato gli utenti dei social, sempre pronti a commentare e fare ironia.

Presidente e vicepresidente della Casertana in visita al nuovo stadio #Gasparri pic.twitter.com/rOXKo8Dkq5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 17, 2024

Il Presidente del Senato La Russa allo stadio mentre incita la Casertana. pic.twitter.com/C2eEUjTwrP — Il rutto sovranista (@ilruttosovrano) June 17, 2024

