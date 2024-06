VIDEO | Inciampa sul tapis roulant e cade dalla finestra: morta una 22enne in Indonesia

ROMA – E’ morta in ospedale la ragazza precipitata da una finestra del terzo piano dopo aver perso l’equilibrio su un tapis roulant. La 22enne si allenava in una palestra di Pontianak, in Indonesia, quando è inciampata sull’attrezzo ed è caduta all’indietro. Alle sue spalle una finestra aperta, posizionata a soli 60 cm dal tapis roulant. La ragazza ha provato ad aggrapparsi, ma invano. Portata d’urgenza in ospedale, è morta in seguito alle gravi lesioni riportate alla testa.

Detik -detik seorang Perempuan meninggal usai terjatuh dari treadmill dan terpental keluar dari jendela yang ada di lantai 3 tempat Gym. (18/6/2024) Pontianak pic.twitter.com/blTEfUvSZy — Miss Tweet | (@Heraloebss) June 18, 2024

L’INCIDENTE

Come riporta il New York Post, la 22enne era andata in palestra con il fratello minore e il fidanzato, che le aveva chiesto di allenarsi con lui al secondo piano. Tuttavia, la ragazza ha preferito salire al terzo piano per usare il tapis roulant. Stava allenandosi da 30 minuti quando ha perso l’equilibrio, cadendo all’indietro e precipitando dalla finestra aperta alle sue spalle.

La polizia sta attualmente indagando sulla palestra per possibile negligenza e ascoltando diversi testimoni.

