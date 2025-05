VIDEO | Incidente vicino al parco di Yellowstone, sette vittime: c’è una turista italiana

BOLOGNA – Un tragico incidente, un pulmino carico di turisti che si scontra con un pick-up e poi entrambi i mezzi che prendono fuoco: è accaduto due giorni fa, il primo maggio, vicino all’ingresso del famoso parco di Yellowstone in Idhao, negli Stati Uniti. Tra le vittime del pauroso incidente accaduto alle 7.15 del mattino (ora americana) sulla US Highway 20, c’è per certo una turista italiana. “Il nostro consolato segue la vicenda ed è in contatto con la famiglia della vittima per fornire ogni assistenza”, ha fatto sapere per il momento la Farnesina. Il consolato generale d’Italia a San Francisco, ha confermato una fonte alla Dire, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione. Le altre cinque vittime sarebbero turisti cinesi e sarebbero cinesi anche gli otto feriti: lo ha comunicato il Consolato generale cinese a San Francisco.

Stando a quanto ricostruito dai quotidiani locali, dopo l’impatto alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso: dal pulmino turistico, prima che prendesse fuoco, sono riusciti a uscire in otto. Sarebbe stato salvato anche un bambino. Per gli altri sei, compreso l’autista, non c’è stato niente da fare. Poco dopo il van ha preso fuoco e per gli altri sei non c’è stato niente da fare. Dopo il rogo, i corpi sono rimasti carbonizzati e questo rende difficile la loro identificazione, ha spiegato la Polizia: servirà probabilmente l’esame del Dna. L’identità dell’autista del van (di marca Mercedes) è nota: si tratta del 25enne Isaiah Moreno, originario del Texas. I nomi degli altri turisti non sono stati per ora resi noti. Nello schianto è morto anche l’autista del pick up, un Dodge Ram. In tutto le vittime sono state sette, ha detto la Polizia dell’Idaho.

Seven people have died in a collision between a tour bus and a truck near #Yellowstone National Park. Eight others were injured when a Chevy pickup truck and a van carrying 14 tourists crashed on a highway in eastern #Idaho on Thursday. #USAPolice said an air ambulance flew… pic.twitter.com/9FgqhSWDQm— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 3, 2025

Lo scontro tra i due mezzi è stato frontale: secondo quanto ricostruito, il Dodge stava viaggiando in direzione ovest, mentre il furgone Mercedes stava viaggiando in direzione est, verso il Parco Nazionale di Yellowstone.

I media locali hanno rilanciato un video (girato da un automobilista, Roger Merrill) in cui si vede il pick up rosso tra le fiamme e una grande colonna di fumo che si solleva dalla strada. Lo scontro è avvenuto a Henry’s Lake, lungo una strada molto trafficata proprio perchè porta a uno degli ingressi di Yellowstone: al parco mancavano poco più di 20 chilometri. Il parco è famosissimo ed è meta di turisti da tutto il mondo: tra le altre cose si possono osservare sorgenti termali, pozze di fango, sorgenti di vapore e circa la metà dei geyser attivi del mondo, tra cui l’Old Faithful.

