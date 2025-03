VIDEO | Influencer strappa un “baby wombat” alla mamma: è sdegno del primo ministro australiano

ROMA – “I wombat sono creature belle, meravigliose, gentili, non possono correre veloci. Strappare un cucciolo alla madre è un oltraggio”: è un intervento appassionato quello di Anthony Albanese, primo ministro australiano, che scende in campo pubblicamente su un caso recente che ha sollevato lo sdegno della sua nazione. Ha fatto il giro dei social infatti un video pubblicato da Sam Jones, una influencer americana in vacanza nella terra dei canguri, di cui i wombat, in quanto marsupiali, sono parenti. Sul suo profilo Ig “samstrays_somewhere”, seguito da 92 mila followers, l’influencer ha pubblicato così un video diventato virale in cui la si vede intenta a portare via un cucciolo di wombat dal bordo della strada e scappare in auto, mentre la mamma del piccolo, disperata, tenta di rincorrerli con difficoltà. Dal video si sente chi filmava la scena ridere e commentare “guarda la madre, la sta inseguendo”.

IL VIDEO DELLO SCANDALO

🇦🇺 Stupid American influencer tourist steals a baby wombat causing greatest distress to the mother for laughs and clicksIdiot Australian boyfriend cackling in the background.What should happen to them? pic.twitter.com/0h4W5uTQwT— Katherine Deves Morgan 🇦🇺🚺 (@deves_katherine) March 11, 2025

LA REAZIONE DEL PRIMO MINISTRO: “UN OLTRAGGIO CONTRO CREATURE GENTILI E MERAVIGLIOSE”

Sono immagini che hanno fatto il giro dei social e dei media australiani e che hanno provocato un’ondata di indignazione. Tanto che si è sentito in dovere di intervenire anche il primo ministro, denunciando pubblicamente l’episodio come un oltraggio e sfidando in prima persona la “così detta influencer”: “Le suggerisco di provare a prendere un altro animale australiano- manda a dire- magari porti via un cucciolo di coccodrillo alla madre, vede poi come riesce a rincorrerla…” . E ora le autorità valutano la possibilità di revocare il visto della donna.

Albo telling wombat abuser Sam Jones to f*ck around and find out pic.twitter.com/lrprpx6EC7— Quokka🇺🇦 (@Q2Quokka) March 13, 2025

