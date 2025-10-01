mercoledì, 1 Ottobre , 25
video-|-israele-ha-arrestato-anche-greta-thunberg
VIDEO | Israele ha arrestato anche Greta Thunberg

VIDEO | Israele ha arrestato anche Greta Thunberg

MondoVIDEO | Israele ha arrestato anche Greta Thunberg
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – C’è anche Greta Thunberg tra i primi attivisti della Flotilla fermati dalle forze israeliane. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri israeliano con un video. Thunberg si trovava a bordo della nave Alma, la prima imbarcazione abbordata.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.