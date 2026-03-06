venerdì, 6 Marzo , 26
VIDEO | Israele ha bombardato il bunker di Khamenei con 50 aerei. Chi c’era lì sotto?
Mondo

VIDEO | Israele ha bombardato il bunker di Khamenei con 50 aerei. Chi c’era lì sotto?

ROMA – L’esercito israeliano ha dichiarato che 50 aerei da combattimento hanno preso di mira il bunker sotterraneo dell’Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana, ucciso in un attacco aereo israeliano sabato scorso. Il bunker, ha affermato l’esercito, si trovava nel centro di Teheran ed era utilizzato da Khamenei come “centro di comando sicuro per le emergenze”. L’esercito ha aggiunto che il bunker disponeva di sale riunioni per alti funzionari iraniani e di numerosi ingressi.

Non si sa ancora il motivo di questo bombardamento mirato, e chi ci fosse lì sotto.

