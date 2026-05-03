video|-israele,-il-ministro-ben-gvir-festeggia-il-compleanno:-sulla-torta-un-cappio-e-due-pistole

ROMA – Non è passata inosservata la torta di compleanno del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Sui social, l’esponente del partito di estrema destra Otzma Yehudit ha pubblicato le immagini del party organizzato in occasione del suo 50esimo compleanno. Video e foto che hanno fatto il giro dei social proprio per la scelta del dolce: una torta a tre piani con un cappio dorato in cima e due pistole, con la bandiera israeliana sulla parte anteriore.

La moglie Ayala ha, poi, regalato al ministro una seconda torta – più piccola – riportante la scritta “Congratulazioni al ministro Ben Gvir. A volte i sogni diventano realtà” e un ulteriore cappio dorato. Un chiaro riferimento alla legge sulla pena di morte approvata poco più di un mese fa con 62 voti a favore.

In quell’occasione, il ministro aveva pubblicato un video in cui brindava per il risultato ottenuto. La norma stabilisce che la pena capitale possa essere applicata nei confronti di chi uccide con l’intento di negare l’esistenza dello Stato di Israele. Una formulazione che, secondo diverse interpretazioni, finisce per riguardare quasi esclusivamente il terrorismo palestinese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da איתמר בן גביר | ITAMAR BEN GVIR (@otzma_yehudit)

TRA GLI INVITATI “ALTRI POLITICI, ATTIVISTI DI ESTREMA DESTRA E MEMBRI DELLO STATO MAGGIORE DI POLIZIA”

“Grazie al Primo Ministro per gli auguri e grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla mia festa di compleanno. Continuerò a lavorare per il popolo di Israele e per la Terra d’Israele”, ha scritto Ben Gvir pubblicando il video della festa di compleanno. Secondo quanto riporta Times of Israel, il ministro “ha festeggiato il suo compleanno in una località della comunità agricola di Emunim, vicino ad Ashdod, nel sud di Israele. Tra gli invitati figuravano altri importanti politici, attivisti di estrema destra e membri dello Stato Maggiore della polizia”. Una lista che ha generato non poche polemiche da parte dell’opposizione.

Tra questi Naftali Bennett, candidato alle elezioni israeliane in programma il prossimo autunno, che su X ha scritto: “Migliaia di poliziotte e poliziotti israeliani devoti e valorosi meritano un comando onesto, efficiente e statale che dia l’esempio personale. Io dichiaro: qualsiasi funzionario pubblico, in qualsiasi ruolo e in qualsiasi organizzazione governativa, che violi il suo dovere di fedeltà allo Stato e abusi del suo incarico in modo politico e non statale, sarà immediatamente destituito”. La risposta di Ben Gvir non si è fatta attendere: “Naftali non ha amici, né rapporti di lavoro: mandategli una torta da parte del partito”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it