ROMA – “Dobbiamo aiutarci tutti a tenerci al sicuro a vicenda”. Con un post social il capo della polizia di Nashville ringrazia Jon Bon Jovi e il suo team per l’aiuto offerto a una donna intenzionata a compiere un gesto estremo.

In un video diffuso, della durata di pochi ma fondamentali minuti, si vede il cantante avvicinarsi alla persona che aveva scavalcato la ringhiera del ponte pedonale sul fiume Cumberland. Bon Jovi in qualche modo la convince. L’audio non è disponibile, ma il lieto fine, il gesto del cantante e l’abbraccio finale sì. Insieme all’indifferenza degli altri passanti che erano lì, hanno visto e non si sono fermati.

L’articolo VIDEO| Jon Bon Jovi salva una donna che voleva buttarsi da un ponte a Nashville proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it