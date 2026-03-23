video|-jovanotti-ad-assisi-a-contemplare-i-resti-di-san-francesco:-“speriamo-ci-protegga-e-porti-pace-in-questo-mondo-pazzo”

ROMA – “Sono stato ad Assisi a contemplare i resti mortali di San Francesco, che sono stati esposti per alcune settimane nella Basilica, a 800 anni dalla sua morte”. Jovanotti racconta così la sua domenica nella città del Santo dove ieri si è conclusa l’ostensione durata un mese. Le spoglie sono tornate nella cripta della Basilica a lui dedicata.

“È stata stata una bella esperienza, una bella mattina”, ha detto Jovanotti nel suo video pubblicato sui suoi profili social. Il cantautore ha poi lanciato un augurio: “Speriamo che il Santo ci protegga e porti un po’ di pace in questo mondo pazzo”. Nel suo post Lorenzo Cherubini ringrazia frati di Assisi e in particolare il suo “amico fra Giulio” e scrive: “Pace e bene e viva San Francesco”.

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