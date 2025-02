VIDEO | Jovanotti e l’emozione di sentirsi in radio: “Accosto e canto con voi”

BOLOGNA – “Dovete sapere che la mia regola, da sempre, è che quando sento per la prima volta un mio pezzo alla radio devo ascoltarlo fino alla fine. In questo caso addirittura mi fermo perchè voglio filmare questo momento e condividerlo con voi e quindi parcheggio”. Inizia così il buffo video che Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha pubblicato sui suoi social per condividere con i suoi fan l’ascolto del suo brano su radio Latte e miele. Jovanotti è in auto, lo si vede seduto sul sedile con la cintura allacciata, e mostra pure il panorama: si trova in Umbria e si vede il lago Trasimeno. E canta la sua canzone quasi commuovendosi. Il singolo ‘Un mondo a parte’ è stato pubblicato il 14 febbraio 2025, pochi giorni dopo la partecipazione di Jovanotti al festival di Sanremo, dove ha cantato (anche) questo brano. Fa parte dell’album ‘Il corpo umano’.

“SONO DAVANTI AL LAGO TRASIMENO”, SU UN PARCHEGGIO PRIVATO

“Sono davanti al lago Trasimeno.. eccolo (lo inquadra)..” e intanto canta “e mentre il mondo va..” E continua a parlare: “Mi sono messo su un parcheggio privato, che non è il mio, dopo poi mi sposto. E canta “E mentre il mondo va, mano nella mano, noi siamo un mondo a parte… mentre il mondo va e ogni giorno mischia le sue carte, noi sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte”. Ricorda pure agli ascoltatori che il mandolino in questo pezzo lo ha suonato lui: “È la prima volta che registro un mandolino”. Poi il cantautore conclude salutando la radio: “Ringrazio Latte e miele, perchè la prima volta che sento ‘Un mondo a parte’ alla radio, e l’ho beccata su Latte e miele”.

“LA RADIO È IL MIO ASILO NIDO”

Il post, sui social, è questo: “La prima volta che sento un mio pezzo nuovo in radio si riaccende tutto un frullatore di cose che mi porto dentro. La radio è il mio asilo nido, l’oratorio, la palestra, il sottotavolo, il palcoscenico, il luogo dove per la prima volta ho intravisto la felicità e quindi quando una canzone ci mette radici io dico grazie. Grazie a tutti! Stiamo per iniziare le prove nei @palajovaofficial e saremo ‘Un mondo a parte’. Grazie radio Latte e miele e tutte le radio che la stanno suonando. Abbracciamoci!”.

