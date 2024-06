VIDEO | Julian Assange è libero ed è in volo verso l’Australia

BOLOGNA – Julian Assange è in volo verso l’Australia, dopo che il tribunale federale di Saipan, isola statunitense del Pacifico, ha accettato il patteggiamento con la dichiarazione di colpevolezza che gli ha permesso di arrivare ad un accordo dopo cinque anni di detenzione in Inghilterra, nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh. Il giudice Ramona Manglona, al termine di una breve udienza in un’aula del tribunale federale di Saipan, ha dichiarato: “Julian Assange può lasciare quest’aula da uomo libero”. L’ex hacker australiano si sarebbe dichiarato colpevole di un solo capo d’accusa: quello di aver ottenuto e divulgato informazioni sulla difesa nazionale. Dopo la lettura della decisione, non ha fatto commenti ma ha abbracciato i suoi due avvocati.

Julian Assange Free At Last!!! pic.twitter.com/Vpzcxr6lbi — Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 26, 2024

L’informatico fondatore di Wikileaks non potrà tornare negli Stati Uniti a meno che non gli venga concesso il permesso, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia americano dopo il patteggiamento. “In conformità con l’accordo di dichiarazione di colpevolezza, ad Assange è vietato tornare negli Usa senza autorizzazione“, ha affermato il ministero. Il 52enne australiano è in volo per Canberra.

