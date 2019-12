VIDEO | Juve, Cristiano Ronaldo cuore d’oro: il bellissimo gesto di CR7 diventa virale

Tutto si può dire a ​Cristiano Ronaldo, tranne che non abbia davvero un cuore d’oro. L’attaccante portoghese della Juventus​, infatti, ha regalato un sogno ad un piccolo tifoso. Ronaldo, a Dubai per i Globe Soccer Awards ha regalato l’ennesimo gesto, coronando il sogno di un suo piccolo tifoso senza gambe. Ali Turganbekov è un bambino del Kazakistan nato senza gambe. Un handicap che non gli ha mai permesso di giocare a calcio, sport che rappresenta la sua grande passione. Lo stesso Ali,… continua a leggere sul sito di riferimento