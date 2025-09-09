VIDEO | Kallas sprona l’Europa su Gaza: “È una catastrofe, non stiamo facendo abbastanza”

dal nostro corrispondente Alessio Pisanò

STRASBURGO – “La catastrofe umanitaria a Gaza sta mettendo a dura prova l’Unione europea perché non siamo uniti. Non stiamo facendo abbastanza”. È così che l’Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione europea, Kaja Kallas, ha cominciato il suo intervento in aula al Parlamento europeo di Strasburgo, nel corso del dibattito in plenaria sulla situazione a Gaza. “L’Europa comunque non è rimasta con le mani in mano – ha continuato Kallas – siamo stati l’attore internazionale più attivo nel donare aiuti umanitari e tra i primi sostenitori della Palestina e di una soluzione a due Stati”.

Camion pieni di cibo provenienti da Egitto e Giordania, riparazione degli impianti di depurazione dell’acqua e medicine: aiuti che dall’Europa sono entrati nella Striscia ma, secondo Kallas, “quello che stiamo facendo non è abbastanza. Serve più pressione sul governo di Israele e io ho applicato tutte le leve politiche che avevo per cambiare lo stato della situazione”. “Dobbiamo comunque continuare i dialoghi diplomatici, perché se non parliamo non arriviamo da nessuna parte” ha concluso l’Alto rappresentante Ue. Nel corso della sessione plenaria di Strasburgo, inoltre, l’Europarlamento voterà per la prima volta una risoluzione su Gaza proposta dall’eurogruppo dei Socialisti e democratici. All’interno del testo è espressamente presente la parola “genocidio”.

