martedì, 9 Settembre , 25

“Alessandra Amoroso ha partorito in segreto”. La replica furiosa di Giulia De Lellis

(Adnkronos) - "Alessandra Amoroso ha partorito". Secondo alcune...

Harry, la frecciatina (velata) a William: “Tuo fratello ti fa impazzire?”

(Adnkronos) - Si sa che, scherzando, spesso si...

Allarme melanomi, terzo tumore tra i giovani: l’appello per controllo nei

(Adnkronos) - Il melanoma "è diventato uno dei...

Sostenibilità, a Milano la XIII edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale

(Adnkronos) - Dall’8 al 10 ottobre torna a...
video-|-kallas-sprona-l’europa-su-gaza:-“e-una-catastrofe,-non-stiamo-facendo-abbastanza”
VIDEO | Kallas sprona l’Europa su Gaza: “È una catastrofe, non stiamo facendo abbastanza”

VIDEO | Kallas sprona l’Europa su Gaza: “È una catastrofe, non stiamo facendo abbastanza”

MondoVIDEO | Kallas sprona l’Europa su Gaza: “È una catastrofe, non stiamo facendo abbastanza”
Redazione-web
Di Redazione-web

dal nostro corrispondente Alessio Pisanò

STRASBURGO – “La catastrofe umanitaria a Gaza sta mettendo a dura prova l’Unione europea perché non siamo uniti. Non stiamo facendo abbastanza”. È così che l’Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione europea, Kaja Kallas, ha cominciato il suo intervento in aula al Parlamento europeo di Strasburgo, nel corso del dibattito in plenaria sulla situazione a Gaza. “L’Europa comunque non è rimasta con le mani in mano – ha continuato Kallas – siamo stati l’attore internazionale più attivo nel donare aiuti umanitari e tra i primi sostenitori della Palestina e di una soluzione a due Stati”.

Camion pieni di cibo provenienti da Egitto e Giordania, riparazione degli impianti di depurazione dell’acqua e medicine: aiuti che dall’Europa sono entrati nella Striscia ma, secondo Kallas, “quello che stiamo facendo non è abbastanza. Serve più pressione sul governo di Israele e io ho applicato tutte le leve politiche che avevo per cambiare lo stato della situazione”. “Dobbiamo comunque continuare i dialoghi diplomatici, perché se non parliamo non arriviamo da nessuna parte” ha concluso l’Alto rappresentante Ue. Nel corso della sessione plenaria di Strasburgo, inoltre, l’Europarlamento voterà per la prima volta una risoluzione su Gaza proposta dall’eurogruppo dei Socialisti e democratici. All’interno del testo è espressamente presente la parola “genocidio”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.