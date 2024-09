VIDEO | Kate Middleton guarita? “Dal cancro all’ovaio ‘liberi’ dopo 10 anni”

ROMA – “La guarigione dal cancro oggi è abbastanza consistente dal punto di vista numerico, perché più di un terzo dei malati di cancro guarisce. La guarigione avviene, però, e può essere anche certificata, a distanza di un certo numero di anni dalla fine del trattamento terapeutico”. Lo ha spiegato all’agenzia Dire il presidente della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (Favo), Francesco De Lorenzo, a margine della presentazione della XII edizione della Make Sense Campaign, la campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo promossa in Italia dall‘Aiocc, avvenuta oggi a Roma presso la sala Caduti di Nassirya del Senato.

DE LORENZO: “LA PRINCIPESSA NON SI PUÒ ANCORA CONSIDERARE GUARITA”

De Lorenzo ha commentato le parole di Kate Middleton che ieri, in un video diffuso su Instagram, ha annunciato di essere “libera dal cancro”. “Credo che la principessa ancora non si possa considerare guarita- ha tenuto a precisare- perché la guarigione, in particolare quella dell’ovaio, avviene a distanza di un certo numero di anni, che nell’ovaio dovranno essere circa 10 anni. Se per 10 anni non ci sono recidive, non ci sono ricadute la persona può essere considerata guarita dal cancro“.

“I TEMPI SONO DIFFERENTI A SECONDA DEL TIPO DI NEOPLASIA”

“Ed è proprio su questo criterio- ha affermato De Lorenzo- che è stata approvata la legge sul diritto all’oblio e oggi abbiamo una differenziazione dei tempi di guarigione a seconda del tipo di neoplasia. Per esempio sappiamo che il cancro al testicolo è uno dei tumori che guarisce in un numero più elevato, siamo all’85-90%, come nel cancro della tiroide, l’85-90% di questi malati guariscono. Ma, in più, la guarigione la si può già osservare dopo tre anni, per cui già oggi per queste persone la guarigione viene considerata dopo cinque anni ma probabilmente presto si potrà anche rimodulare”.

“Proprio sulla base dello stimolo che noi come Favo abbiamo dato- ha poi informato- il legislatore ha previsto che la rimodulazione avvenga direttamente per decreto del ministro della Salute, sentite le associazioni dei malati e quindi Favo”.

“DAL CANCRO SI GUARISCE, STOP A STIGMA CHE EQUIVALE A MORTE”

“I nuovi farmaci- ha inoltre ricordato- oggi riescono a guarire o comunque per ora riescono a garantire una lunga sopravvivenza. Ma fra poco, e lo vedremo col passare del tempo, riusciranno a guarire forme neoplastiche che prima non avevano neanche la prospettiva di avere una vita di pochi anni, come per esempio il tumore al polmone: oggi c’è un 20% di pazienti con tumore al polmone che è libero da malattia dopo trattamenti immunoterapici anche per alcuni anni. Bisognerà aspettare, vedere e poi stabilire anche per questi la loro guarigione”.

“Quindi- ha concluso De Lorenzo- oggi dobbiamo sempre di più diffondere il concetto che di cancro si guarisce e quindi lo stigma ‘cancro uguale morte’ va del tutto cancellato. E fortunatamente, grazie al nostro lavoro, è stato cancellato per legge”.

